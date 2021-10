Fred é absolvido por unanimidade pelo STJD por golpear e levantar Ronald em Fluminense x Fortaleza

O atacante Fred, do Fluminense, foi absolvido por unanimidade pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (29). O camisa 9 da equipe carioca foi denunciado por agressão e ato desleal contra Ronald, do Fortaleza, em duelo pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, quando levantou o volante pela camisa.

No julgamento, a Procuradoria do STJD voltou a reforçar que "a produção da prova de vídeo é prevista no artigo 65 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o que justifica a presente denúncia, além de destacar que os atos praticados pelo denunciado Fred quase ocasionaram uma confusão generalizada no campo de jogo, sendo necessária a intervenção da arbitragem para conter os ânimos acirrados."

Entretanto, para o advogado do Fluminense, Rafael Pestana, o lance do atacante com o volante não se enquadra em nenhuma das infrações citadas (agressão física ao golpear o pescoço do adversário e ato desleal ou hostil ao puxá-lo pela camisa) pelo Procurador Álvaro Cassetari.

Rafael Pestana Advogado do Fluminense "Esse caso do Fred não se enquadra em nenhum dos dois casos. O árbitro estava ao lado da jogada, viu todo o lance fez a valoração e aplicou o cartão amarelo para o aleta do Fluminense. O fato não escapou da atenção da arbitragem. Não há de se falar em notório equívoco pois a arbitragem estava correta na sua aplicação. O bandeirinha estava ao lado da jogada e não fez nenhuma menção de que a marcação do árbitro estaria equivocada. Tínhamos árbitro de vídeo nesse jogo e que também entendeu que o árbitro estava correto. A própria comentarista deixou claro que a aplicação do cartão amarelo estava correta no lance. Hoje revisar essa decisão seria ignorar toda opinião de todos os especialistas em arbitragem: árbitro, bandeira, árbitro de vídeo e comentaristas. Revisar seria ignorar a própria finalidade do árbitro de vídeo. Não há equívoco da arbitragem nesse lance."

Na visão dos autidores, o lance não fugiu da visão da arbitragem da partida, que aplicou o cartão amarelo ao Fred. O auditor Vanderson Maçullo, acompanhado pelos auditores Gustavo Caputo, Alessandra Paiva, João Gabriel Maffei e o presidente Otacílio Araújo Neto, acolheu a tese defensiva para absolver o centroavante do Fluminense.