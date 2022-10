Franck Ribéry anuncia aposentadoria aos 39 anos

Na manhã desta terça-feira, (21), Franck Ribéry anunciou sua aposentadoria aos 39 anos. O anúncio foi feito nas redes sociais do jogador através de um vídeo e na legenda a frase "A bola para. Os sentimentos dentro de mim não." O ex jogador do Bayern de Munique tomou a decisão por conta de problemas físicos, apesar de ter planos de atuar até os 40 anos.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

“Vocês me deram a força para viver essa incrível aventura. Entretanto, hoje, apesar dos esforços que vinha fazendo nos últimos três meses, a dor que sinto no meu joelho só tem piorado e os médicos foram claros: eu não tinha escolha a não ser parar de jogar.", contou o jogador no vídeo em suas redes sociais.

A última atuação do atacante ocorreu no dia 14 de agosto, pela Salernitana, e após isso jornalistas franceses e italianos já suspeitavam do anúncio da aposentadoria. Problemas no joelho e dores impediram que o jogador desse continuidade em sua carreira.

Ribéry iniciou sua jornada no futebol aos seis anos de idade, mas só em 2007 o jogador chegou ao Bayern de Munique, onde abrilhantou sua carreira. Sua estreia chamou atenção da mídia alemã e em 2008 o atacante foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão, além de também ser nomeado pela segunda vez como o jogador francês do ano. Posteriormente, na temporada de 2012/13 Ribéry conquistou, junto com seu time, a tríplice coroa (Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League) e, consequentemente, o prêmio de melhor jogador da UEFA na Europa.

Em sua carreira Ribéry soma cerca de 20 títulos, entre eles estão Bundesliga, Copa da Turquia, Mundial de Clubes e Supercopa da Alemanha.

Após o jogador anunciar seu afastamento do gramado, seu ex companheiro de Bayern de Munique, Arturo Vidal, atual jogador do Flamengo, homenageou o craque em sua rede social.

Hoy es un día triste para el fútbol ,se retira una leyenda, mi hermano @franckribery7 😢😢 ha sido un honor compartir canchas como compañeros y rivales. Lo más importante te transformaste en mi hermano, de esos que te deja el fútbol para siempre, te quiero y te deseo lo mejor!!! pic.twitter.com/YQ3WhkTWei — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 21, 2022

"Te desejo o melhor!" - finalizou Vidal em seu texto.