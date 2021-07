Francisco Diá ressalta trabalho do Ferroviário e descarta sorte

Francisco Diá Técnico do Ferroviário

"Foram dois tempos distintos. O Leston, com a competência e inteligência que tem, percebeu nossa maneira de jogar e neutralizou as principais jogadas. Preencheu o meio-campo com cinco jogadores e deixava nossos três zagueiros sem função. Estávamos perdendo o meio. A equipe entrou no jogo, tomamos conta, mas fomos surpreendido com o gol do Floresta. Porém, depois a equipe teve competência para buscar o empate."