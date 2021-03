Francisco Diá imita meme "corre igual jogador", após classificação do Ferroviário na Copa do Brasil

O triunfo e a classificação sobre o Porto Velho/RO, pela 1ª fase da Copa do Brasil, fizeram com que o técnico Francisco Diá estivesse nos holofotes por suas declarações surpreendentes e pelo seu jeito descontraído na hora de comemorar o feito.

A vitória sobre o Porto Velho/RO por 1 a 0, no Rio de Janeiro, garantiu o Ferroviário na próxima fase da Copa do Brasil, além de assegurar mais R$ 675 mil em bonificação. O adversário da equipe cearense na 2ª fase será o América-MG, de Lisca.

Após o duelo, Francisco Diá bombou nas redes sociais por sua declaração um tanto quanto inesperada pelo público. Ao ser questionado sobre a preparação para enfrentar o América-MG, Diá garantiu que vive o futebol durante 24 horas, ficando sem tempo até para a vida amorosa: “Eu vivo o futebol 24 horas. Não estou fazendo nem sexo ultimamente.”

Porém, o treinador coral não parou por aí. Após avançar de fase, Diá imitou o meme “corre igual jogador” e novamente viralizou nas redes sociais, fazendo a alegria não só do torcedor coral, mas do público cearense que aprecia o trabalho do técnico.

O Ferroviário retorna à capital cearense às 21h20 desta sexta-feira (26). Com a paralisação do Campeonato Cearense, em virtude das restrições para combater à Covid-19, o Tubarão da Barra seguirá treinando visando o duelo contra o América-MG, ainda sem data, horário e local definido.