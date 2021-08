Francisco Diá explica mais um empate sem gols do Ferroviário com frases de efeito

O Ferroviário voltou a empatar sem gols pela Série C, desta vez com o Tombense/MG, no estádio Elzir Cabral, o 5º empate seguido no Brasileiro. E mais uma vez, a equipe criou muito, desperdiçou várias chances claras, o que fez o técnico Francisco Diá voltar a utilizar comparações de cunho sexual para justificar o resultado.

O Diário do Nordeste opta por não divulgar o trecho da entrevista. Após a comparação, o treinador coral explicou a estratégia para que a equipe melhorasse o desempenho ofensivo, o que classificou como massacre no adversário.

"A equipe criou. Eu conto, no primeiro tempo, quatro, cinco, seis, sete jogadas de linha de fundo, jogando com um atacante de área. Eu fiz uma trinca, fazendo um losango maior com três volantes, dois meias e dois laterais lá em cima, com uma linha de dois zagueiros, e o time adversário acuado, não conseguiu dar um chute no gol. A gente não conseguiu marcar nas oportunidades que criou. Bola na trave eu conto duas com o Mauri, no começo do primeiro tempo, uma de Reinaldo e uma de (Adilson) Bahia, então foi um massacre".

Leia Mais Jogada Em casa, Ferroviário empata em 0 a 0 com o Tombense pela Série C

Classificação

A equipe do Ferroviário é a 5º colocada com 19 pontos - mesma pontuação do 4º colocado do Tombense - e terá mais cinco partidas nesta 1ª Fase. Diá acredita na classificação com mais três vitórias.

"A gente sai lamentando, porque o resultado não é bom, mas a equipe fez um grande jogo, e eu acredito muito ainda nessa classificação mesmo com um número sucessivo de empates . Nós temos 15 pontos a disputar, e eu acredito que com nove tem total condição de ir em busca dessa classificação. Independente de onde quer que seja, com três vitórias a gente sela essa classificação".