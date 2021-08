Francisco Diá espera crescimento do ataque do Ferroviário na reta final da Série C

O Ferroviário empatou sem gols com o Santa Cruz no último domingo (15), no Arruda, pela Série C do Brasileiro, mas despediçou inúmeras chances claras para sair vencedor. O técnico Francisco Diá admitiu preocupação com o ataque, que marcou apenas 8 gols em 12 jogos na competição, mas deu voto de confiança aos atacantes, elogiando o estreante Dioguinho.

Francisco Diá Técnico do Ferroviário Todos os nossos atacantes têm muita qualidade, na hora certa eles vão botar a bola pra dentro. O Carius está chegando agora, não se pode cobrar por ele estar no ritmo ideal, temos o Bahia, o Aperibé também. O Dioguinho entrou muito bem e o Berg também, mesmo voltando de contusão. Uma hora o ataque vai desencantar.

Sobre Dioguinho, que estreou no último domingo diante do Santa Cruz, Diá o elogiou, mas não o garantiu como dono da posição.

"Vamos trabalhar ao longo da semana, ainda é muito cedo. O Dioguinho vai nos ajudar bastante, tem velocidade, fez as principais jogadas do jogo. Nessa reta final vai nos ajudar bastante", disse.

Classificação

O time coral é o 6º colocado do Grupo A, com 18 pontos, mesma pontuação do 3º colocado, o Manaus. O Tubarão da Barra tem mais 6 jogos na 1ª Fase, sendo três jogos em casa e três fora. Dois jogos virão logo em sequência contra a Tombense (no dia 21, às 15 horas) e Jacuipense (no dia 28 às 15 horas).

O técnico Francisco Diá acredita que a vaga na 2ª Fase será definida apenas nas rodadas finais, mas que o clube precisa fazer o dever de casa e ganhar os jogos no Elzir Cabral.

"Temos que fazer o dever de casa. Se vencermos os três jogos em casa vamos conseguir a classificação. E estamos sabendo jogar fora de casa, pontuar. Todo jogo é decisão, e a classificação, pelo equilíbrio da competição, será decidida nas últimas rodadas. Empatar estes quatro jogos não foi bom, queriamos os três pontos, mas vamos em busca da nossa classificação".