França x Holanda: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

França e Holanda entram em campo nesta sexta-feira (24), às 16h45 de Brasília, no Stade de France, em Saint-Denis (FRA), para disputar a primeira rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo B.

Ao lado de França e Holanda, fazem parte do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024: Gibraltar, Grécia e Irlanda. Ao todo, serão dez rodadas, com as duas melhores seleções garantindo classificação para a próxima edição da Eurocopa, em 2024.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Maignan; Pavard, Upamecano, Konate, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Holanda: Cillessen; Timber, de Light, van Dijk, Ake; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Weghorst, Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

FRANÇA X HOLANDA | FICHA TÉCNICA

Local: Stade de France, em Saint-Denis (FRA)

Data: 24/03/2023 (sexta-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)