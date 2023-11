França x Gibraltar: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

França e Gibraltar entram em campo neste sábado (18), às 16h45 de Brasília, na Allianz Riviera, em Nice (FRA), em partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

A França ocupa a primeira posição do grupo B, com 18 pontos ganhos em seis jogos realizados, e já está classificada para a Euro de 2024. Já a seleção de Gibraltar é a lanterninha do grupo, com nenhum ponto ganho em seis jogos, e não tem mais chances de classificação para a Eurocopa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Star+.