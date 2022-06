França x Croácia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Pelo returno da UEFA Nations League, a França recebe a Croácia nesta segunda-feira (13), às 15h45, pela 4ª rodada da competição europeia. O confronto acontece na casa dos franceses, no Stade de France, em Saint-Denis (FRA).

No confronto de ida, pelo primeiro turno, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Atual campeão mundial, o time francês é o lanterna do Grupo 1 com dois pontos. A Croácia está na 3ª colocação, com quatro, a mesma pontuação da Áustria, que tem saldo de gols melhor: 2 x -2. A liderança é da Dinamarca, com seis.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV.

Prováveis escalações

França: Maignan; Digne, Koundé, Konaté, Kimpembe e Clauss; Guendouzi e Rabiot; Griezmann, Mbappé e Nkunku. Técnico: Didier Deschamps.

Croácia: Livakovic; Stanisic, Erlic, Sutalo e Sosa; Brozovic, Kovacic, Pasalic, Modric e Brekalo; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

Ficha técnica | França x Croácia

Local: Stade de France, em Saint-Denis (FRA). Data: 13/06/2022 (domingo). Horário: 15h45 (horário de Brasília). Transmissão: SporTV.