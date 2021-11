França x Cazaquistão: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A França entra em campo neste sábado (13), às 16h45 (horário de Brasília), contra o Cazaquistão, pela 9ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa. A partida acontece no Estádio Parc des Princes, em Paris.

Invicto na competição, com 12 pontos (três vitórias e três empates), a França busca manter-se na liderança do Grupo D. Em caso de vitória, a equipe de Didier Deschamps se isola - ainda mais - no topo do grupo e ficará próximo de garantir vaga na Copa do Mundo de 2022.

O Cazaquistão, por sua vez, busca conquistar sua primeira vitória nas Eliminatórias. A equipe de Talgat Baisufinov figura na lanterna do grupo e acumula três empates e quatro derrotas em sete partidas.

Palpite para o jogo

inter@

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo na TNT e na plataforma de streaming Estádio TNT Sports.

Prováveis escalações

França

Lloris; Koundé, Upamecano e Lucas Hernandez; Pavard, Kanté, Tchouaméni e Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé e Benzema. Técnico: Didier Deschamps.

Cazaquistão

Pokalitov; Beysebekov, Alip e Maliy; Bystrov, Kuat, Zhukov, Vasiljev e Taykenov; Shushenachev e Omirtayev. Técnico: Talgat Baisufinov.

Ficha técnica

França x Cazaquistão - 9ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA)

Data: 13/11/2021 (sábado)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports