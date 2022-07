França x Bélgica pela Euro Feminina: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

França e Bélgica se enfrentam na Eurocopa feminina nesta quinta-feira (14). O duelo válido pela segunda rodada será no New York Stadium, em Rotherham, às 16 horas (de Brasília). As duas seleções estão no Grupo D.

Na estreia, a Bélgica estreou com empate de 1 a 1 diante da Islândia. Já a França chega de goleada em cima da Itália. As francesas venceram por 5 a 1. O resultado garantiu a liderança do grupo.

Onde assistir França x Bélgica

ESPN e Star+

Prováveis escalações

França: Peyraud-Magnin; Périsset, Renard, Mbock Bathy e Karchaoui; Geyoro, Bilbault e Toletti; Diani, Katoto e Cascarino.

Bélgica: Evrard; Cayman, Kees, De Neve e Philtjens; Delacauw, Vanhaevermaet e Biesmans; Wullaert, Eurlings e De Caigny.

Ficha técnica do jogo

França x Bélgica

Data e hora: 14/07, às 16 horas (de Brasília)

Local: New York Stadium