França vence Alemanha por 1 a 0 na estreia da Eurocopa

Atual vice-campeã da Eurocopa e campeã do Mundo, a França estreou com vitória na competição continental diante da Alemanha, na Allianz Arena, em Munique (ALE). O gol contra marcado pelo zagueiro Mats Hummels garantiu o triunfo francês, por 1 a 0, na 1ª rodada do Grupo F.

Com o resultado, a Seleção Francesa assegurou a vice-liderança do "grupo da morte", atrás de Portugal, que também estreou nesta terça-feira (15) e venceu a Hungria por 3 a 0.

O jogo

França e Alemanha fizeram um duelo bastante equilibrado, sem tantas chances claras. A primeira grande oportunidade da partida surgiu aos 16 minutos do 1° tempo, quando Mbappé fez boa jogada individual e chutou para a boa defesa de Manuel Neuer.

Os comandados de Didier Deschamps chegaram ao gol após um vacilo de Mats Hummels. Aos 19 minutos, após cruzamento na área, o zagueiro alemão tentou fazer o corte, mas empurrou contra a própria meta.

A equipe alemã tentava responder com jogadas rápidas pelas laterais buscando Thomas Müller e Gündogan, mas os atletas não conseguiram concluir a finalização com êxito. O duelo foi para o intervalo com vitória parcial dos franceses.

Mesmo com a vantagem no placar, a seleção francesa retornou do intervalo com uma postura mais ofensiva. Logo aos 6 minutos, Rabiot acertou a trave de Neuer. A resposta alemã aconteceu no lance seguinte, aos 9, com Gnaby, mas o atacante alemão mandou sobre o travessão de Lloris.

Apesar da busca incansável pelos gols, os alemãs não conseguiram furar a meta francesa. Em contrapartida, a França chegou ao gol em duas oportunidas com Mbappé e Benzema, mas os tentos foram anulados por impedimento.

Próximo adversário

Vice-líder do Grupo F da Eurocopa, a Seleção Francesa volta aos gramados no sábado (19) contra a Hungria. A bola rola a partir das 10h.

