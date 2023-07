França mantém tabu de nunca ter perdido para a Seleção Brasileira feminina

Brasil e França se enfrentaram no Suncorp Stadium, na manhã deste sábado (29) às 07h00 (horário de Brasília), em jogo válido pela Copa do Mundo Feminina, que acontece nos países da Austrália e Nova Zelândia. As brasileiras saíram de campo derrotadas, por 2 a 1, e não conseguiram quebrar o tabu de nunca terem vencido as francesas.

São 12 confrontos, onde o Brasil perdeu seis e empatou os outros seis duelos. Nos últimos cinco jogos, foram cinco derrotas para a amarelinha. O Brasil volta a campo contra a equipe da Jamaica, na quarta-feira (2), às 7h00 de Brasília. O jogo vale a classificação para a próxima fase do mundial feminino.

Confira os confrontos entre Brasil e França