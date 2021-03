FPF suspende rodada marcada para o final de semana e não buscará justiça; veja mais

O imbróglio envolvendo o Governo do Estado de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol ganhou um novo capítulo na tarde desta quinta-feira (18), após a entidade emitir um comunicado afirmando a suspensão da 5ª rodada do Paulistão. Além disso, em consenso com os clubes, a federação optou por não ingressar na justiça neste momento.

A 5ª rodada do Campeonato Paulista estava marcada para este final de semana. Porém, devido ao decreto governamental, que suspende atividades esportivas, incluindo o futebol, até o dia 30 de março no Estado de São Paulo, a FPF optou pela suspensão.

De acordo com o comunicado, a Federação Paulista de Futebol segue em contato com as autoridades estaduais, municipais, federações e CBF para tentar viabilizar a realização dos jogos da próxima semana. A FPF se reunirá com os clubes, novamente, na próxima segunda-feira (22), pela manhã.

Confira nota:

A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi – Série A1, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta quinta-feira. Deste encontro, a FPF, os clubes e os Sindicatos decidiram que:



- Após diversas tratativas com governos estaduais, municipais, CBF e federações, a rodada 5 do Paulistão Sicredi está suspensa e não acontecerá neste final de semana. As novas datas serão divulgadas oportunamente;



- O Dr. Rui Fragoso, do escritório Fragoso Advocacia, apresentou para avaliação de todos os clubes o conceito de judicialização do caso. Embora tenham argumentos jurídicos e científicos que sustentem a segurança do Protocolo de Saúde do futebol, FPF e clubes decidiram por não ingressar neste momento com Mandado de Segurança;



- Para as demais rodadas deste período da Fase Emergencial, a FPF permanece em contato com autoridades estaduais, municipais, federações e CBF para tentar viabilizar a realização dos jogos da próxima semana;



- Uma nova reunião entre os clubes e a FPF ficou agendada para a próxima segunda-feira (22), às 10h.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte