Fotos de Maradona em estado grave são mostradas durante a audiência que investiga morte do ex-jogador

Durante o primeiro dia de audiências que investiga a morte de Diego Maradona, que aconteceu em 25 de novembro de 2020, e a responsabilidade dos médicos que estavam encarregados do seu acompanhamento, houve um momento inusitado que deixou todos os presentes em estado de choque. O promotor do caso, Patricio Ferarri, apresentou na sessão uma imagem das condições do ídolo argentino no momento de sua morte.

“Foi assim que Maradona morreu. “Quem vem dizer a vocês, juízes, que vocês não perceberam o que estava acontecendo com Diego, está mentindo na sua cara”, disse Ferrari, ao mostrar uma imagem impressa de Maradona, sem censura. “Quem pensa num dos seus familiares, que o vê assim, deitado numa cama, durante vários dias, está a mentir-lhe se não lhe contar que participou num homicídio”, continuou o promotor.

O clima do ambiente ficou ainda mais tenso, pois Dalma, Gianinna e Jana, filhas de Diego, estavam presentes na audiência e não conseguiram conter as lágrimas diante da foto. Além disso, também estava presente sua ex-companheira, Verónica Ojeda, que veio a lágrimas na porta do tribunal.

“Não tenho dúvidas de que o que aconteceu com Diego foi um assassinato. Todos não cumpriram os deveres que tinham como profissionais”, disse Fernando Burlando, advogado de Dalma e Gianinna, em diálogo com a Rádio DSports da Argentina.

ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA ÉPOCA

A partir desta terça-feira, 11 de março, sete dos oito profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento de Maradona irão ser julgados pela justiça num caso importante que poderá durar quatro meses. O ato tramitará na Justiça de San Isidro e busca analisar os comportamentos dos responsáveis ​​pela morte de Diego no final de 2020 em sua casa, em Tigre, enquanto ele estava em confinamento após passar por uma cirurgia na cabeça.

A autópsia apontou como causa da morte um “edema pulmonar agudo secundário a insuficiência cardíaca crônica exacerbada”. Entretanto, os promotores denunciam omissões graves que os profissionais de saúde o deixaram numa sem receber os cuidados necessários. No caso, é afirmado que a equipe médica sabia que sua vida estava em risco, mas nada fez para evitá-lo, classificando “homicídio simples com dolo eventual”, o que significa que os acusados ​​não teriam a intenção de matar, mas tinham noção que a situação poderia chegar a esse fim. Caso confirmado, eles podem enfrentar penas de 8 a 25 anos de prisão.

A equipe médica indicada é formada por Leopoldo Luque (neurocirurgião), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (coordenadora médica do pré-pago), Mariano Perroni (chefe das enfermeiras), Pedro Pablo Di Spagna (médico clínico) e Ricardo Almirón (enfermeiro). A única que não estará presente neste julgamento é Dahiana Madrid, uma enfermeira, que solicitou julgamento com júri e será julgada em julho.