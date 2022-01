Forte-ES x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Floresta entra em campo nesta terça-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Forte-ES, pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo pelo Grupo 29 acontece no Estádio Municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri (SP).

Já eliminado da competição ao ser derrotado nos dois jogos iniciais (Oeste e Flamengo), o Floresta espera se despedir da competição com vitória. O Forte também perdeu os dois jogos que fez.

"Mesmo sabendo que não temos mais chances de classificação, mas a oportunidade que eu e meus companheiros tivemos em jogar a Copinha, não tem preço no mundo pague, pois é uma competição bastante disputada e nela, mostramos todo o nosso potencial. É uma honra viver um momento assim. Vou fazer valer a pena até o último minuto da partida diante do Forte/ES", disse Dudu, jogador do Floresta.

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Forte/ES x Floresta - 3ª rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri (SP).

Data: 11/01/2022 (terça-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Cipriano Galvão

Transmissão: ElevenSports e Paulistão Play