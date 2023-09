FortalezaCast: Tricolor é favorito contra o Corinthians na semi da Sul-Americana?

O Fortaleza está classificado para a inédita semifinal da Copa Sul-Americana. O adversário do Leão é o Corinthians. Pelo momento das equipes, quem tem o favoritismo para chegar à grande decisão da competição? Marta Negreiros comanda o bate papo e recebe o narrador e apresentador Antero Neto e o editor do "Jogada" João Bandeira Neto.

O FortalezaCast você pode acompanhar no YouTube da TV Diário, no seu tocador de áudio favorito e, agora, na telinha da TV Diário, todas as sextas-feiras, às 22h10.

