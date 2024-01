O Fortaleza foi considerado o time mais valioso do Nordeste segundo um estudo realizado pela Sports Value. Mas o que o Tricolor fez para chegar nesse patamar? Em quais critérios o Leão se destacou? Como seguir adiante com esse crescimento? Isso e muito mais no FortalezaCast desta semana com Marta Negreiros, Denise Santiago e Brenno Rebouças.

