FortalezaCast: o que esperar do Fortaleza após a Sul-Americana?

Depois do vice-campeonato do Fortaleza na Sul-Americana, o Leão do Pici precisa encarar algumas "consequências" nesse fim de temporada. Sem vaga garantida na Libertadores do ano que vem, a equipe Tricolor ainda tenta se manter viva na briga pelo G-6 na Série A.

O quanto a derrota para a LDU pode pesar nesse contexto? Acompanhe com Marta Negreiros, Brenno Rebouças e João Bandeira.

FORTALEZACAST

O FortalezaCast é exibido no YouTube do Jogada, nos tocadores de áudio e na tela da TV Diário, todas as sextas-feiras, às 22h10.