Mais um FortalezaCast no ar! O programa desta semana debate o desempenho do Fortaleza nos confrontos diretos da Série A? Como o Leão tem se saído? Qual o tamanho do desafio do próximo jogo? Esses são os assuntos do episódio com a apresentação de Marta Negreiros e as participações de André Almeida e Juscelino Filho.

Ouça o FortalezaCast