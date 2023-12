FortalezaCast: Léo Porto, treinador do time sub-20 do Leão

O último FortalezaCast do ano já está no clima da Copinha São Paulo 2024. Por isso, o treinador da equipe Sub-20 do Fortaleza, que vai jogar no torneio, é o convidado da semana. Léo Porto assumiu a equipe no meio do ano e é um dos nomes que estão a frente das mudanças na base do Leão. Além de treinador do Sub-20, ele também faz parte da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, como auxiliar, e é peça fundamental na sinergia entre base e time profissional. Ao lado de Marta Negreiros e João Bandeira, Léo comenta sobre a preparação e expectativa para a Copinha, reformulação na base, competições para 2024 e muito mais!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO