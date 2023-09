FortalezaCast: Leão tem obrigação de se classificar para a Libertadores?

No episódio do FortalezaCast desta semana, Marta Negreiros recebe os jornalistas Antero Neto e Crisneive Silveira para um papo sobre o Fortaleza e a Libertadores da América. O Tricolor tem obrigação de se classificar para a competição internacional? Falta muito para o Leão se tornar 'um time de Libertadores'? Hoje, qual o melhor caminho para se chegar à mais importante competição do continente? Esses e outras questionamentos são debatidos no episódio de hoje.

O novo episódio do FortalezaCast já está disponível no YouTube da TV Diário e nos diversos tocadores de áudio. O programa também será exibido na tela da TV Diário, nesta sexta-feira (15), às 22h10.

ASSISTA O FORTALEZACAST: