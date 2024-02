FortalezaCast: Erandir, ídolo e treinador do time feminino do Fortaleza

O Fortaleza trouxe mais um ex-jogador e ídolo para fazer parte do clube, Erandir assumiu como treinador do time feminino no início de 2024. O 'Popó do Pici' fez história na defesa do Leão e quer escrever mais um capítulo vencedor no comando técnico. O episódio desta semana, com Marta Negreiros e Crisneive Silveira, é um bate papo com o ídolo histórico do Pici sobre sua carreira, os anos defendendo o Leão, parceria com o Angelim e os novos desafios que estão pela frente. Vem com a gente e dá o play!

