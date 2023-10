O FortalezaCast recebe Tinga! O capitão e ídolo tricolor, abre o jogo sobre o momento do Leão. No papo de hoje, Tinga falou sobre Ceni, Vojvoda, momento do Leão e contou os bastidores da quase saída dele e de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza.

Sob mediação de Marta Negreiros, o FortalezaCast contou com a participação do jornalista Antero Neto.

ASSISTA O FORTALEZACAST: