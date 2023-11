No episódio do FortalezaCast desta semana, Lúcio Bala é o convidado especial. ídolo do Leão, um dos artilheiros do time no Brasileirão e peça importante em um dos times históricos do Tricolor do Pici. O ex-jogador bate um papo descontraído com Marta Negreiros e Alexandre Mota sobre a carreira, resenhas do tempo de Fortaleza e muito mais. Dá o play e acompanha com a gente!

