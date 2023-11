O episódio da semana do FortalezaCast recebe o gerente das categorias de base do Leão, Erisson Matias. A conversa esclarece pontos sobre a reformulação que está acontecendo na base do clube, investimentos, revelação de jogadores, como funciona a comunicação com o time profissional e os próximos passos para o ano de 2024. É só dar o play e acompanhar o papo com Marta Negreiros e João Bandeira!

ACOMPANHE O FORTALEZACAST