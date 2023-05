No 3º episódio do FortalezaCast, o presidente Marcelo Paz foi o convidado especial. Ao lado de Marta Negreiros e André Almeida, o mandatário comentou sobre assuntos do presente e do futuro do clube tricolor, além de questões como venda de jogadores, contratações, SAF e Liga Forte Futebol.

