Fortaleza x Vitória-BA: confira escalação e desfalques da partida de ida da Copa do Brasil

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), contra o Vitória-BA, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e marca a estreia da equipe de Juan Pablo Vojvoda na competição mata-mata.

Escalação e desfalques do Fortaleza

Para a partida, o técnico argentino escalou o Leão com: Max Wallef; Ceballos, Benevenuto e Titi; Jussa, Felipe, Lucas Lima, Lucas Crispim e Yago Pikachu; Moisés e Silvio Romero. O zagueiro Ceballos, o ala-esquerda Lucas Crispim e o atacante Silvio Romero são as novidades para a partida, enquanto o zagueiro Tinga desfalca o Tricolor por contratura muscular na panturrilha direita.

Escalação e desfalques do Vitória-BA

O técnico Geninho, com nove desfalques, escalou o time baiano com: Lucas Arcanjo; Dani Bolt, Rafael Ribeiro, Mateus Moraes e Ewerton Páscoa; Iury, João Pedro, Léo Gomes e Jadson; Alisson Santos e Tréllez. Gustavo Blanco, Thiaguinho, Dionísio e Miller (por disputarem a competição por outro clube) e Ruan Nascimento, Gabriel Santiago, Lazaroni e John (em transição) são os desfalques do Leão da Barra para o confronto.