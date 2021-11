Fortaleza x São Paulo pela Série A: confira tudo ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro chega na reta final e a margem para erros vai diminuindo. Após duas derrotas seguidas, o Fortaleza não pensa em nada que não seja a retomada das vitórias. E o próximo desafio é nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Castelão, com transmissão da TV Verdes Mares (TV Globo) contra o São Paulo que é comandado por um velho conhecido.

Esta será a primeira vez que o técnico Rogério Ceni enfrentará o Fortaleza com a presença do torcedor leonino na Arena Castelão. E também, de forma inédita, comandando o São Paulo, já que os dois confrontos anteriores foram pelo Flamengo, com um empate no Castelão e uma vitória do Rubro-Negro, no Maracnã.

Fortaleza x São Paulo: ao vivo