Fortaleza x São Paulo na Copa do Brasil tem data confirmada após convocação da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças no calendário da Copa do Brasil. Para evitar prejuízo aos clubes com atletas convocados para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, os duelos de volta, incluindo Fortaleza x São Paulo, tiveram a data confirmada após os compromissos do Brasil.

As partidas das quartas que definem os classificados foram agendadas para 15 de setembro. As semifinais estão previstas para outubro (dias 20 e 27), enquanto as finais serão em dezembro (dias 8 e 12).

Os jogos de ida seguem marcados para a próxima semana. No caso tricolor, o mando do primeiro confronto é paulista. O duelo ocorre na próxima quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Morumbi.

Na convocação do Brasil, o São Paulo teve o lateral direito Daniel Alves presente. Dentre os nomes com atuação no futebol nacional, o técnico Tite também chamou o lateral esquerdo Arana (Atlético-MG), o meia Everton Ribeiro (Flamengo) e o atacante Gabriel Barbosa (Flamengo).

Confira os jogos de ida das quartas da Copa do Brasil:

25.08 - Athletico-PR x Santos | Arena da Baixada, às 19h

25.08 - Grêmio x Flamengo | Arena do Grêmio, às 21h30

25.08 - São Paulo x Fortaleza | Morumbi, às 21h30

26.08 - Fluminense x Atlético-MG | Engenhão, às 21h30