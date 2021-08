Fortaleza x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Seguir o embalo para sonhar cada vez mais. É esse o objetivo do Fortaleza na ótima campanha realizada até aqui no Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem mais um passo na caminhada histórica, desta vez contra o Santos, às 18h15min deste domingo (15), na Arena Castelão, em partida que pode fazer o Leão do Pici ainda mais perto da liderança.

O Fortaleza está em 3º, com 30 pontos, e como Atlético-MG (34 pontos) e Palmeiras (32 pontos) se enfrentam nesta 16ª rodada, o time cearense pode se aproximar ainda mais dos líderes, seja em pontuação ou em colocação, já que pode ultrapassar a equipe paulista e terminar a rodada na vice-liderança.

Para isso, deverá seguir mantendo o bom aproveitamento que tem jogando em casa, com a possibilidade de se isolar ainda mais como melhor mandante do Brasileirão. Até aqui, são seis vitórias e um empate, com 16 gols marcados e apenas quatro sofridos, resultando um saldo de 12.

Campeão paulista?

Uma brincadeira entre torcedores acabou viralizando nas redes sociais: o Fortaleza será Campeão Paulista? Isso porque o Tricolor venceu todos os times de São Paulo no Brasileirão até aqui. Entre os adversários vencidos, dois fora de casa (São Paulo e Palmeiras) e dois no Castelão (Corinthians e Bragantino).

O bom retrospecto contra adversários "vizinhos" ao Santos não entra em campo, mas é uma marca que pode ser conquistada de forma inédita pelo Fortaleza, que em caso de resultado positivo, terminará o 1º turno da Série A com 100% contra os times paulistas.

Escalação

Legenda: Recuperado de sinusite, atacante David está de volta ao time Foto: Thiago Gadelha/SVM

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o volante Felipe, expulso contra o Palmeiras. Ederson deve voltar ao time titular na vaga dele, formando dupla com Matheus Jussa.

No ataque, um importante retorno. O atacante David que ficou fora do último jogo por conta de sinusite, deve retomar a titularidade no lugar de Romarinho. O camisa 17 é um dos artilheiros do time na temporada, com 11 gols marcados (ao lado de Robson e Wellington Paulista).

E O PEIXE

Legenda: Suspenso, Fernando Diniz não comandará o Santos contra o Fortaleza Foto: Ivan Storti / Santos

O Santos tem como objetivo chegar próximo do G-6. Atualmente, são três pontos de diferença, já que o Alvinegro Praiano está em 8º, com 20 pontos. Para a partida, a tendência é de mudanças na equipe. Há possibilidade que alguns titulares sejam poupados, tendo em vista que a equipe está na disputa da Copa Sul-Americana contra o Libertad, do Paraguai.

Além disso, o técnico Fernando Diniz não estará na beira do campo, já que cumpre suspensão automática em decorrência do terceiro cartão amarelo da série. O auxiliar Eduardo Zuma é quem estará no comando do time.

Dentro das quatro linhas, o desfalque mais considerável é o de Marinho. Principal jogador da equipe santista, o camisa 11 está com um hematoma na coxa e não atua há quatro jogos. Além dele, John e Kevin Malthus são outras ausências certas.

O Peixe tenta melhorar o desempenho como visitante. Até aqui, realizou sete jogos longe dos seus domínios e vence apenas um, acumulando ainda outros dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 23,8%. É o 5º pior visitante do campeonato.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Data: 15 de agosto de 2021

Hora: 18h15min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

ESCALAÇÕES

Fortaleza

Marcelo Boeck, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim, David (Romarinho), Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Santos

João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky, Felipe Jonatan, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani, Jean Mota, Camacho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Técnico: Eduardo Zum