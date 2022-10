Fortaleza x Santos pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17: assista ao vivo

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (13), às 15h (horário de Brasília), contra o Santos, no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. O duelo acontece no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE).

Fortaleza x Santos | assista ao vivo

Escalações

Fortaleza: Khendran; Renan, Gabriel, Samuel e Guilherme; Brayan, Diotti, Michel e Amorim; Luan e Paulo Roberto. Técnico: Danilo Benjamin.

Santos: Rodrigo Falcão; JP Chermont, Lenin, Samuel e Souza; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Lucas Yan e Rodrigo Cezar; Bernardo e Deivid. Técnico: Elder Campos.

Fortaleza x Santos | Ficha Técnica

Local: CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE)

Data: 13/10/2022 (quinta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Eleutério Felipe Marques Junior (CE) e Jaílson Albano da Silva (CE)

Transmissão: TV Leão

