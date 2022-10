Fortaleza x Pague Menos pela final do Campeonato Cearense Sub-20: veja horário e onde assistir

O Fortaleza enfrenta o Pague Menos (CEFAT/Tirol) neste sábado (15), às 15h (horário de Brasília), pela final do Campeonato Cearense Sub-20. O duelo será disputado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), com presença de público.

A equipe de Júnior Câmara chega à final do certame após eliminar o Floresta nos pênaltis, enquanto o time do bairro da Jacarenga eliminou o Ceará.

Para a partida, as equipes terão todo o elenco à disposição.

Onde assistir

O duelo será transmitido na FCF TV e na Eleven Sports.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Fortaleza: Bruno; Júlio Henrique, Kauã Eduardo, Patrick e Matheus Oliveira; Fubá, Lucas Kallyel, Douglas Cunha e Affonso; Wendel e Breno Marques. Técnico: Júnior Câmara.

Pague Menos: Marcos; Pedro, Ismael, David e Guilha; Pedro, Wrian, Negrito e Weslei; Renê e Breno. Técnico:

Fortaleza x Pague Menos | Ficha Técnica

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 15/10/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Vitor de Lima Pereira (CE)

Assistentes: Francisco Borges de Sousa Filho (CE) e Italo Barbosa (CE)

Transmissão: FCF TV e Eleven Sports

