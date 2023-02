Fortaleza x Náutico: check-in liberado e venda de ingressos; saiba detalhes

O check-in para o jogo entre Fortaleza e Náutico foi liberado. A venda de ingressos terá início somente nesta quarta-feira (22), às 12h. Os times se enfrentam no domingo (26), às 19h (de Brasília), em jogo da Copa do Nordeste. O Estádio Presidente Vargas recebe a partida.

CHECK-IN

Para realizar o check-in, basta acessar o site sociofortaleza.com.br. O clube pede aos torcedores para confirmar presença apenas se forem ao jogo. Isso pela menor capacidade de ocupação do PV, que tem cerca de 20 mil lugares.

Para os planos Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici, Leão Kids, Leão de Aço, Leão do Interior e Leão da Galera, o check-in está sendo liberado ao longo desta segunda-feira, nos seguintes horários:

08h: Conselheiro e Proprietário

10h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

14h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

18h Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS

Caso haja disponibilidade, os ingressos poderão ser adquiridos a partir desta quarta-feira (22) no site eFolia e nas lojas físicas, a partir das 12 horas. Outra possibilidade é comprar o bilhete no dia do jogo, a partir das 8 horas, na Bilheteria do Setor Azul e Amarelo do PV.

VALORES

Arquibancada Azul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Arquibancada Amarela: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Arquibancada Laranja: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Cadeiras Visitante: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Cadeiras Sociais: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 90% de desconto no ingresso.