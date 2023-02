Fortaleza x Náutico: CBF define data e hora do confronto pela Copa do Nordeste; confira

O Fortaleza vai encarar o Náutico no próximo domingo (26), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A Diretoria de Competições da CBF anunciou a mudança do confronto neste sábado (18). O movito é ajuste de tabela.

A entidade ainda não tinha definido dia e hora do duelo entre as equipes. O Tricolor do Pici receberá o Timbu para o jogo que terá início às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Neste início de temporada, o Leão disputa o Cearense, o Nordestão e se prepara para entrar em campo pela Libertadores. Depois de encarar o Deportivo Maldonado na próxima quinta-feira (23), o Tricolor enfrenta o time pernambucano e depois recebe o grupo uruguaio para o confronto da volta, pela competição internacional.

Pelo Nordestão, o Tricolor venceu o CSA no último jogo antes da estreia no Uruguai. Com o resultado, a equipe segue na lidrança do Grupo A, tem 12 pontos somados e já encaminhou a classificaçao para a fase seguinte.