Um jogo que entrará para a história. Assim deve ser o duelo do Fortaleza contra o Juventude, às 21 horas desta sexta-feira (3), na Arena Castelão, em partida que pode sacramentar matematicamente a vaga do Tricolor na Pré-Libertadores e também encaminhar a classificação direta para a fase de grupos, que pode vir no domingo (5).

Fortaleza x Juventude