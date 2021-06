Fortaleza e Internacional se enfrentam neste domingo (6) no estádio Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2021. O Leão é o 5º colocado com 3 pontos, ao vencer o Atlético Mineiro na estreia no Mineirão por 2 a 1. Já o Colorado, tem 1 ponto pelo empate no Beira-Rio com o Sport em 2 a 2 e está em 11º. Acompanhe o jogo com a narração da Verdinha e em nosso tempo real:

