Fortaleza x Iguatu ao vivo: acompanhe em tempo real

Depois do ano vitorioso em 2022, o Fortaleza vira a página e pensa nos desafios da nova temporada. O primeiro passo será dado neste sábado (14), ás 16h (horário de Brasília), contra o Iguatu no torneio estadual. O Leão do Pici volta a entrar em campo no Presidente Vargas (PV) enquanto a Arena Castelão passa por reformas.

ACOMPANHE AO VIVO

A estreia promete casa cheia e todos os ingressos dedicados à torcida tricolor foram esgotados, mais de 18 mil pessoas vão lotar as arquibancadas no PV. O Fortaleza busca o pentacampeonato seguido na competição e conta com o apoio do torcedor.

O time iniciou a pré-temporada no dia 26 de dezembro e vem treinando junto à Juan Pablo Vojvoda desde então. A equipe se reforçou com seis atletas até então. João Ricardo, Bruno Pacheco, Lucas Esteves, Yago Pikachu e Dudu já podem ser utilizados.

Do outro lado, o Azulão quer repetir a boa campanha que fez na última temporada. No elenco, a expectativa é de encarar os adversários cara a cara e tentar impor o mesmo nível de disposição.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Ronald e Lucas Crispim; Depietri, Romero e Moisés. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Iguatu: Marcelo; Talisson, Max Oliveira, Júlio Nascimento, Felipe; Wender, Guidio, Gledson, Pedrinho; Caxito, Luís Soares, Dico Quixadá. Treinador: Washington Luiz.

Ficha técnica | Fortaleza x Iguatu

Data: 14/01/2022

Local: Estádio Presidente Vargas

Horário: 16h