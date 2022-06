Fortaleza x Goiás: check-in liberado e ingressos a partir de R$ 10; veja preços e setores

Em busca de embalar sequência positiva na Série A, o Fortaleza anunciou check-in para sócio-torcedores e ingressos promocionais para confronto diante do Goiás, marcado para quinta-feira (9), às 20h, na Arena Castelão. Os bilhetes são comercializados a partir de R$ 10,00 (meia) para o jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

A venda dos ingressos inicia a partir de terça-feira (7) nas lojas oficiais e online do clube. O sócio-torcedor já pode garantir acesso com o check-in no site.

INGRESSOS DE FORTALEZA X GOIÁS

1. Superior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

2. Superior Central: R$ 40,00 / R$ 20,00

3. Inferior Sul: R$ 20,00 / R$ 10,00

4. Bossa Nova: R$ 90,00 / R$ 45,00

5. Inferior Norte: R$ 20,00 / R$ 10,00

6. Especial: R$ 70,00 / R$ 35,00

7. Premium: R$ 150,00 / R$ 75,00

8. Superior Norte (visitante): R$ 30,00 / R$ 15,00

*Planos Leão da Galera e Recarga com 90% de desconto no ingresso.

Os ingressos para a partida contra o Goiás também estarão disponíveis, a partir das 8h, do dia da partida, na bilheteria da Arena Castelão. Para comprar o bilhete, o torcedor precisa apresentar o comprovante das doses anti-covid, seja por meio do Cadastro de Vacinação ou Vacine Já.

HORÁRIO DE ABERTURA DO CHECK-IN DO SÓCIO TORCEDOR:

12h: Conselheiro e Sócio Proprietário

14h: Leão do Pici e Leão Kids

17h: Leão de Aço

20h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera

INSTRUÇÕES PARA COMPRA DO INGRESSO EM LOJAS FÍSICAS

Venda em dinheiro e cartão de crédito apenas no Pici, Loja Conceito e Loja Leão 1918 RioMar Papicu. As demais apenas em dinheiro.

Apenas pessoas vacinadas com as três doses (igual ou superior a 18 anos), ou com duas doses (entre 12 e 17 anos) com mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida.

Serão aceitos os cartões de vacina de todos os Estados junto com documento com foto, ou a carteira nacional do Conect Sus.

Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente, o que só inclui em caso de apresentação da carteira de vacinação e documento com foto.

Crianças de até 12 anos poderão comprar ingressos sem apresentar o cartão de vacina, e também que terá liberada a compra da meia-entrada sem carteira de estudante. Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteirinha de estudante.