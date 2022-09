Fortaleza x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Arena Castelão vai estar lotada para receber o confronto entre Fortaleza x Flamengo nesta quarta-feira (27). O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo ás 19h (horário de Brasília).

Pensando em garantir a permanência o quanto antes, o Fortaleza chega para o duelo com 31 pontos na 14ª colocação. Apenas três pontos separam o time de Juan Pablo Vojvoda da zona de rebaixamento.

Em outro extremo, o Flamengo briga na parte de cima da tabela. O Rubro-negro carioca tem 45 pontos e quer se firmar no G4 da tabela.

Onde assistir a partida

O jogo vai ser transmitido pelo SporTV, pelo Premiere, Rádio Verdes Mares e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

Momentos das equipes - acompanhe o pré-jogo

Tanto o Tricolor quanto o Rubro-negro vêm de três rodadas sem vencer na Série A. O Leão tem duas derrotas e um empate na sequência negativa, enquanto o Flamengo tem dois empates e uma derrota.

Para a partida, o time de Vojvoda vai a campo com força máxima. Depois do empate em 1x1 contra o lanterna Juventude, o time teve mais uma semana de preparação depois do elenco ganhar três dias de folga. No aproveitamento do segundo turno, o time cearense ainda está acima do rival. A única baixa do Leão é o atacante Robson, suspenso.

O Flamengo perdeu na última rodada no clássico contra o Fluminense. A derrota ameaça a queda da equipe do G4 do Campeonato e, por isso, Dorival Jr. vai colocar em campo o melhor que tiver a disposição. A equipe veio á capital cearense com 10 desfalques. Pedro, Arrascaeta, Evérton Ribeiro, Vidal, Pulgar e Varela são baixas por estarem servindo as suas seleções. Já Marinho e Cebolinha foram expulsos no jogo passado.

Prováveis escalações

Fortaleza: F. Miguel, Brítez, Benevenuto, Titi, Capixaba; L. Sasha, Zé Welison, Ronald; Moisés, Romarinho e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Victor Hugo e Matheus França; Gabigol e Matheusão. Técnico: Dorival Jr.

Palpites

inter@

Ficha técnica | Fortaleza x Flamengo

Local: Arena Castelão

Horário: 19h

Transmissão: Premiere, Sportv, Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil