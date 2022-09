Fortaleza x Flamengo tem 3º maior público pagante da Arena Castelão na Série A de 2022

A partida entre Fortaleza x Flamengo, nesta quarta-feira (28), registrou o 3º maior público pagante da Arena Castelão na Série A de 2022. Ao todo, 46.266 torcedores acompanharam a vitória tricolor, de virada, por 3 a 2, pela 28ª rodada. A festa no estádio foi leonina, com renda bruta de R$ 2.378.774,00.

Vale ressaltar que o recorde de público até o momento é do próprio Fortaleza. Na 25ª rodada, diante do Botafogo, em 4 de setembro, 54.505 torcedores acompanharam o duelo, que terminou com vitória carioca.

No fim, o futebol cearense cresce com apoio das arquibancadas, mostra força, com o estádio recebendo ainda os jogos do Ceará. Ao longo da temporada, diversos eventos vivenciaram a atmosfera em êxtase do Castelão, como na Libertadores e na Sul-Americana.

Principais públicos pagantes do Castelão na Série A

Fortaleza 1x3 Botafogo | 54.505 Ceará 2x2 Flamengo | 52.003 Fortaleza 3x2 Flamengo | 46.266 Fortaleza 1x0 Corinthians | 44.338 Ceará 0x2 São Paulo | 42.968

