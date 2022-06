Fortaleza x Estudiantes: check-in do sócio-torcedor é liberado; venda de ingresso começa sábado (25)

O Fortaleza inicou o check-in do sócio-torcedor para a partida contra o Estudiantes de La Plata, da Argentina, marcada para quinta-feira (30), às 21h30, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores. O processo teve início às 8h e foi distribuído entre os tipos de associados. A venda de ingresso começa sábado (25), em lojas e Bilheteria Virtual.

Vale ressaltar que os valores dos bilhetes ainda não foram divulgados pelo clube. Aos sócios, o check-in é válido para os Conselheiros e Sócio-Proprietário, Leão do Pici, Leão Kids, Leão de Aço, Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera.

Horário de abertura do check-in de cada plano:

08h: Conselheiro e Proprietário 10h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga) 14h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga) 18h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

Em nota, o Fortaleza ressaltou que "é exigido duas doses da vacina contra a Covid-19 para o acesso por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos". No caso de torcedores entre 12 e 17 anos, comprovação é válida "com as doses no mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida". Os menores de 12 anos não precisam do documento.

O sócio-torcedor ainda necessita fazer o cadastro do Cartão de Vacinação ou ter a confirmação do Vacine Já constando as doses. Com o comprovante, acesse sociofortaleza.com.br para cadastrar o cartão e garantir um lugar.