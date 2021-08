Fortaleza x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo nesta segunda-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Cuiabá-MT, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM810) e tempo real no Diário do Nordeste.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda busca encerrar a sequência de dois jogos sem vitórias. Nas últimas duas partidas, o Fortaleza empatou com Santos e Juventude. Além de ter empatado com o São Paulo, no meio de semana, pela Copa do Brasil. O desempenho do Leão, no entanto, segue alto. A equipe ocupa a 3ª colocação da Série A, com 32 pontos.

A novidade dentre os relacionados deve ser o meia Lucas Lima. Novo reforço do Leão, o atleta assinou contrato de empréstimo junto ao Palmeiras até dezembro e foi regularizado no BID da CBF, ficando disponível para a escalação.

Fator casa

O "fator casa" é o ponto chave do Fortaleza no Brasileirão. A equipe cearense é a melhor mandante da competição nacional. Ao todo, o time de Vojvoda conquistou seis vitórias e dois empates, em oito jogos. Confira abaixo o desempenho do Tricolor do Pici na Arena Castelão.

8 jogos disputados

6 vitórias

2 empates

17 gols marcados

5 gols sofridos

Legenda: Robson é o artilheiro do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Fabiane de Paula / SVM

Adversário em crescente

O Cuiabá, por sua vez, vive um momento de crescimento na competição. Dos últimos oito jogos, a equipe conquistou quatro vitórias, dois empates. Saiu de campo derrotado em apenas duas oportunidades (Corinthians e Grêmio).

Embalado após vencer o vice-líder Palmeiras fora de casa, a equipe chega com o 9° melhor desempenho atuando distante da Arena Pantanal. O time mato-grossense sofreu apenas uma derrota longe do Mato Grosso.

Prováveis escalações

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Lucas Crispim e Matheus Vargas; Robson e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cuiabá

Walter; Uendel, Paulão, Marllon e João Lucas; Clayson, Pepê, Auremir e Rafael Gava; Jenison e Yesus Cabrera. Técnico: Jorginho.

Ficha técnica

Fortaleza x Cuiabá-MT - 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30/08/2021 (segunda-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)