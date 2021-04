Fortaleza x CSA: veja o que está em jogo e prováveis escalações

Com a melhor campanha geral da 1ª Fase da Copa do Nordeste, o Fortaleza chega com moral para as fases eliminatórias da competição regional. O Tricolor entra em campo hoje pelas quartas de final, às 16 horas, na Arena Castelão, contra o CSA. Se vencer, o Leão já estará entre os quatro melhores. Um empate levará a decisão para os penaltis. A partir desta fase, os confrontos terão o árbitro de vídeo (VAR).

O Fortaleza foi o 1º colocado do Grupo B com 17 pontos, com 5 vitórias e 2 empates e uma derrota, sendo três vitórias seguidas nas rodadas finais: 4 de Julho (2x1), Bahia (2x1) e Confiança (1x0), evidenciando um bom momento do Tricolor de Aço para a disputa do bi-campeonato.

O CSA foi o 4º colocado do Grupo A com 11 pontos, se classificando com duas vitórias, cinco empates e uma derrota, garantindo vaga na última rodada ao empatar com o Sampaio Corrêa no Maranhão. O time vem de eliminação nos penaltis para o Remo em Maceió na Copa do Brasil e busca recuperação.

Força

Para conseguir a vaga nas semifinais da Copa do Nordeste contra Bahia ou CRB, o Leão deve jogar com o que tem de melhor e com seus titulares descansados, já que na última rodada da Copa do Nordeste, Enderson Moreira escalou uma equipe "alternativa", expediente que utilizou contra Sampaio Corrêa em 4 de Julho, por exemplo.

O atacante Wellington Paulista quer fazer valer o fator casa e garantir a classificação, sem deixar de elogiar o adversário.

Wellington Paulista Atacante do Fortaleza "É importante jogar em casa, pelo gramado, que a gente está acostumado, por não ter viagem desgastante. O time do CSA é um time de muita qualidade, toca muito bem e sabe o que faz com a bola, sabe envolver o adversário e vamos estudar muito eles para a gente fazer um grande jogo".

Legenda: Enderson Moreira levou o Fortaleza para a 1ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste e a liderança geral Foto: José Leomar/SVM

O técnico Enderson Moreira também espera um jogo complicado. "A gente pegou um adversário extremamente difícil. A equipe do CSA é muito bem montada, com muito argumento e bons jogadores. Vai ser uma decisão de bom futebol, de duas equipes de gostam de jogar, bem organizadas. A gente espera ser mais competente e conquistar a classificação por tudo o que a gente tem produzido na competição".

Defesa

Outro trunfo do Tricolor é a solidez defensiva. Com apenas quatro gols sofridos em oito partidas disputadas, o Fortaleza chega para o confronto com a 2ª melhor defesa da competição, atrás apenas do rival Ceará. Felipe Alves evitou destacar apenas o setor defensivo e ressaltou a evolução do Tricolor do Pici sob o comando de Enderson Moreira.

"No contexto geral, o time evoluiu bastante. A gente abraçou, de fato, a ideia do Enderson, que chegou e teve sua dificuldade de mudança, mas com o passar do tempo, do trabalho e das vitórias, a gente tem conseguido entender cada vez mais o sistema de jogo, o jeito que ele gosta de jogar".

Ficha Técnica

Competição: Copa do Nordeste - quartas de final

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 17 de Abril de 2021 / 16h

Fortaleza:

Felipe Alves; Daniel Guedes, Wanderson, Juan Quintero, Carlinhos; Matheus Jussa, Éderson e Matheus Vargas; David, Robson e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.

CSA:

Darley; Norberto Neto, Lucão, Matheus Filipe, Vitor Costa; Geovane, Gabriel, Aylon; Marco Túlio, Rodrigo Pimpão e Dellatorre. Técnico: Mozart

Árbitro: Leandro Bizzio (PB)

Assistentes: Kildenn Tadeu Morais (PB) e Schumacher Marques (PB)

Quarto árbitro: Antônio Magno Lima (CE)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste