O Fortaleza enfrenta o CSA nesta sexta-feira (8), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Sub-23. O jogo seria realizado na última quinta, mas foi adiado por atraso do policiamento no local do evento. A TV Leão transmite o jogo ao vivo.

Na tabela de classificação, as equipes estão no Grupo D. Na rodada de estreia, o Leão venceu o Paysandu, fora de casa, por 1x0. O CSA perdeu para o Cuiabá pelo mesmo placar em Maceió/AL.