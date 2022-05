Fortaleza X Criciúma pela Copa do Brasil Sub-17 terá presença de público; veja detalhes

O Fortaleza contará com o apoio do torcedor nesta quarta-feira (11) para reverter o placar contra o Criciúma e buscar classificação às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O confronto acontece no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, e os leoninos terão entradas gratuitas para assistir a partida.

A partida acontece no Campo 1 do CT. A entrada dos torcedores será realizada na Rua Quinze. A única exigência para adentar às dependências do Centro de Treinamento é estar portando o passaporte de vacinação, comprovando o ciclo vacinal completo.

No duelo da ida, vitória dos catarinenses por 2 a 0. Com isso, o Leão precisará vencer por dois ou mais gols para manter vivo o sonho de conquistar a Copa Nacional.

Confira detalhes da partida

Confronto: Fortaleza x Criciúma-SC

Competição: Copa do Brasil Sub-17

Data: 11/05/2022 (quarta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Assistentes: Anderson Moreira de Farias (CE) e Ana Carolina Lima de Souza (CE)