Fortaleza x CRB: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Fortaleza começa nesta quinta-feira, o confronto das Oitavas de Finais da Copa do Brasil contra CRB. O Leão faz o 1º jogo em casa, no Castelão, hoje às 16h30 e decide a vaga na semana que vem, na próxima quarta-feira, 4, às 16h30 no estádio Rei-Pelé em Maceió (AL). O duelo nordestino acontece com ambos vivendo um grande momento, com o Fortaleza fazendo excelente campanha na Série A, na 3ª colocação com 27 pontos, e o CRB na Série B, também em 3º com 24 pontos.

Enquete

inter@

Momento

Mas pela disparidade de nível que separa as duas divisões, o Fortaleza carrega o peso do favoritismo, pela amostragem de 13 jogos de futebol envolvente, com 8 vitórias, muitas delas contra times reconhecidamente fortes, como Atlético/MG, Corinthians e São Paulo.

Porém, o CRB vem de recuperação na Série B e de uma classificação histórica diante do Palmeiras no Alianz Parque, o atual campeão do torneio. São credenciais que também credenciam o time alagoano a fazer dois duelos competitivos, apesar do Leão ter superado adversários de mais nível na Série A, e vindo de muita moral ao ter eliminado o rival Ceará com direito a 3 a 0 no jogo de volta.

Caso avance às quartas de finais, o Tricolor de Aço igualará a campanha de 2001, sua melhor na história da Copa do Brasil, além de garantir um valor importante de cota do torneio de R$ 3,45 milhões se passar de fase.

Legenda: Vojvoda chegou durante a disputa da Copa do Brasil, assumindo antes da disputa contra o Ceará, eliminando o rival. Antes do argentino, o Leão eliminou o Caxias e Ypiranga/RS Foto: THIAGO GADELHA

Cautela

Pela grande campanha na Série A, vindo de 4 vitórias seguidas, o Fortaleza chega embalado para o confronto, mas querendo evitar uma surpresa, como é comum na Copa do Brasil. Assim, o discurso dos jogadores leoninos é de muito respeito ao CRB, lembrando da classificação da equipe diante do Palmeiras na fase anterior.

"A gente vai jogar contra um adversário que tem nosso respeito e está passando por bom momento na Série B, no G-4. São dois jogos e temos que ter os pés no chão, trabalhar muito, correr bastante, como a a gente tem feito, para conseguir um bom resultado já nesse primeiro jogo e dar uma tranquilidade maior para o jogo da volta, lá", disse Yago Pikachu.

David admite que a equipe leonina vem confiante pela sequência da Série A, mas classifica o jogo como perigoso.

"Sabemos que é um campeonato muito difícil e que um resultado positivo no primeiro jogo nos dá mais confiança. A gente vem em uma sequência muito boa, estamos bastante confiantes, mas é um jogo perigoso. A gente precisa ter muito cuidado, mas temos tudo para conquistar uma grande vitória".

Desfalques

Para o duelo, o técnico Vojvoda não terá Marcelo Benevenuto, por já ter atuado pelo Botafogo na Copa do Brasil. Assim, Jussa deve atuar na zaga.

No CRB, O técnico Allan Aal não poderá contar com cinco jogadores para os confrontos da Copa do Brasil. O lateral Celsinho e os atacantes Alisson Farias, Vitão, Emerson Negueba e Pablo Dyego já defenderam outras equipes na competição nacional e, por isso, não podem defender o Galo contra o Fortaleza.

Ficha Técnica

Competição: Copa do Brasil - Oitavas de Finais - Ida

Data: 29 de Julho de 2021

Hora: 16h30

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Rafael Trombeta - PR e Victor Hugo Imazu dos Santos - PR

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Jussa, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Vojvoda

CRB

Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick, Diego Torres e Renan Bressan; Erik e Alan James. Técnico: Allan Aal