Fortaleza e CRB se enfrentam nesta quinta-feira (29) no estádio Castelão, pelo jogo de ida das Oitavas de Finais da Copa do Brasil. O Tricolor de Aço vem de 4 vitórias seguidas na Série A, realizando uma excelente campanha na 3ª colocação com 27 pontos. Já o CRB, vem reagindo na Série B e está no G-4 com 24 pontos.

Fortaleza x CRB ao vivo

Acompanhe o jogo com a narração da Verdinha e em nosso tempo real: