Fortaleza x Coritiba: CBF confirma PV como local de jogo pela Série A do Brasileiro

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quinta-feira (17), que o estádio Presidente Vargas vai receber o duelo entre Fortaleza e Coritiba, no próximo dia 27. O horário das 18h30 está mantido.

O mudança de local do confronto foi solicitada pelo clube mandante após um acordo com o Governo do Estado em preservar o gramado do Castelão, local em que Tricolor de Aço mandou todos seus jogos na Série A até então. O gramado do Gigante da Boavista vem sendo criticado por seu desgaste e qualidade abaixo da esperada pelos clubes. Assim, será o primeiro jogo do Leão no Presidente Vargas na Série A 2023.

Fora de casa

Antes disso, o Tricolor de Aço estreará no returno no dia 19, no Beira-Rio, às 16 horas, contra o Internacional. O Tricolor de Aço é o 11º colocado da Série A com 26 pontos, enquanto o Colorado é o 13º com 24.