Fortaleza x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de 11 dias de parada pela Data FIFA, o Fortaleza volta a entrar em campo nesta quinta-feira (14), contra o Corinthians. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília).

O encontro já é um ensaio dos duelos da semifinal da Copa Sul-Americana. Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar três vezes em um período de menos de um mês.

Na Série A, o Leão está acima do adversário na tabela. Com 32 pontos, o time de Vojvoda inicia a rodada na 8ª colocação pensando em voltar a se aproximar do G6.

Já o Timão é o 13º colocado, tem 26 pontos e quer se distanciar o máximo possível dos times que estão brigando contra o rebaixamento.

No 1º turno, em Itaquera, a partida terminou empatada em 1x1 com gols de Caio Alexandre, pelo Leão, e Yuri Alberto, pelo Corinthians.

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva pelo canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também passa as emoções do duelo com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

Para o duelo diante do Corinthians, o elenco tricolor chega descansado e com o retorno de Calebe como opção no setor ofensivo.

Antes da parada da Data FIFA, o time enfrentou o Fluminense fora de casa, pelo Brasileirão, e foi derrotado por 1x0 com gol no final da partida.

Antes da derrota, a equipe vinha embalada com uma sequência de cinco vitórias seguidas na temporada. Na Série A, nas cinco últimas rodadas, o Leão acumula três vitórias e duas derrotas.

Sem desfalques por suspensão para esse duelo e com o time descansado, as únicas baixas de Vojvoda seguem sendo Pedro Rocha e Hércules, que se recuperam de cirurgia no joelho.

Já a campanha recente do Corinthians é de invencibilidade no Brasileirão. Entretanto, o time somou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com mais quatro empates.

O Corinthians terá desfalques importantes na partida. Entre as ausências, se destacam os meias Renato Augusto e Matías Rojas e os laterais Fagner e Fábio Santos. Os meio-campistas Maycon (suspenso) e Fausto Vera também são baixas..

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Cássio, Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Giuliano e Ruan Oliveira; Pedro (Romero ou Biro), Wesley e Yuri Alberto. Treinador: Vanderlei Luxemburgo.

Ficha Técnica | Fortaleza x Corinthians

Local: Arena Castelão

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 12/09/23

Transmissão: Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA)

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)